Mulher é atropelada por ônibus em BH e fica em estado grave

Um ônibus bateu em um ponto de ônibus na Rua Carijós, esquina com a Rua da Bahia, na região central de Belo Horizonte , na manhã desta quinta-feira (11). O acidente feriu duas mulheres, uma delas em estado grave.

O veículo da linha 2290, que trafegava pela faixa da direita, tirou o ponto do lugar e atropelou os pedestres que estavam na calçada. Duas mulheres, de 74 e 56 anos, ficaram feridas, uma delas em estado grave. Elas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas para o Hospital João XXIII.

A BHTrans está no local do acidente organizando o trânsito e fazendo a reparação da sinalização do ponto de ônibus que foi danificada.