Mulher e criança de 5 anos morrem ao cair num córrego no Sul de Minas

Um acidente trágico foi registrado na manhã deste sábado (4/2), na Vila Dorinto Morato, em Nova Resende, no Sul de Minas. De acordo com informações, a condutora perdeu o controle do veículo, atingindo duas pedras que ficavam às margens, caindo em um córrego.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Guaxupé, outras três pessoas que estavam no carro foram socorridas com lesões múltiplas.

No veículo havia dois adultos e três crianças. A condutora, de 43 anos, morreu no local. Ela ficou presa às ferragens.

Uma menina de 5 anos foi socorrida, mas não resistiu e morreu no hospital. A mãe das crianças, de 26 anos, foi encaminhada para a Santa Casa de Passos em estado grave. Um menino de um ano foi encaminhado para Passos e um menino de oito anos segue em observação no hospital de Nova Resende.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao local para os trabalhos de praxe. As causas do acidente serão investigadas. Todas as vítimas eram de Nova Resende.