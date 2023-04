Mulher e dois homens presos em flagrante por transportar drogas

A Polícia Civil prendeu, na noite de sexta-feira (31/3), dois homens, ambos de 30 anos, e uma mulher, de 38, por tráfico de drogas. O trio foi abordado em posse de três barras de crack, em Belo Horizonte.

Conforme apurado pela equipe do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), os suspeitos teriam vindo de São Paulo e estavam hospedados em um hotel no Bairro Serra.

O objetivo do trio era negociar a droga na capital mineira. No entanto, policiais da 4ª Delegacia Especializada de Combate ao Narcotráfico (Decna) acreditam que exista um braço dessa quadrilha de traficantes de São Paulo, em Belo Horizonte. E que os três seriam mulas do tráfico.

A Polícia tenta, agora, identificar quem seriam os receptadores da droga na capital mineira e, assim, desmantelar a quadrilha.