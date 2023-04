Mulher é esfaqueada por ex enquanto estendia roupas na frente de casa

Uma mulher de 41 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro em Montes Claros, no Norte de Minas . Polícia Militar e Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência, nesse domingo (16), e a vítima foi encontrada consciente, no sofá de sua residência.

Segundo as investigações, ela foi atingida com 12 perfurações no peito e nas costas, enquanto estava estendendo roupas no quintal. A mulher foi surpreendida pelo ex-companheiro que invadiu sua casa. Após uma breve discussão, ele desferiu os golpes e fugiu a pé.

A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa, onde passou por cirurgia. O estado de saúde dela é estável.