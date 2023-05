Mulher é morta a facadas por marido que teria descoberto traição

Um homem, de 45 anos, foi preso na quinta-feira (18) em João Monlevade, na região Central de Minas Gerais, após matar a mulher , de 34 anos, a facadas. Segundo a Polícia Militar, ele alegou que cometeu o crime após uma suposta traição por parte da companheira.

O crime aconteceu na residência do casal, localizada na rua Bom Jesus do Galho, no bairro Belmont. De acordo com testemunhas, o suspeito saiu do imóvel, com marcas de sangue e gritando aos vizinhos que teria cometido o crime.

O autor do feminicídio estaria embriagado e correu. Antes do crime, vizinhos teriam escutado o casal brigando e gritos da mulher, pedindo socorro.

Os militares chegaram ao local, mas encontraram a vítima já sem vida, caída no chão da sala com várias facadas pelo corpo.

O corpo da mulher foi liberado para o Instituto Médico Legal (IML). O homem foi preso em flagrante e a ocorrência finalizada na 2ª Central do Plantão Digital.