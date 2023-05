Mulher é morta com tiro nas costas após deixar a filha na escola, em BH

Uma mulher de 31 anos foi assassinada com um tiro nas costas, na manhã desta segunda-feira (22/5), por volta das 7h, após deixar sua filha na escola e voltar para casa, na rua Padre Henrique Vaz, no bairro Castanheira, Região do Barreiro, em Belo Horizonte

De acordo com a Polícia Militar (PM), após o crime, que aconteceu próximo à portaria de um conjunto de prédios no bairro, o autor teria dado tiros para cima, em comemoração. A vítima era mãe de quatro filhos. Um deles, adolescente, teria ouvido o disparo que vitimou sua mãe e, quando olhou pela janela de seu apartamento, viu o autor fugindo e atirando para cima.

Ainda de acordo com a PM, a vítima não tinha antecedentes criminais. A suspeita é que possa se tratar de um crime passional.