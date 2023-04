Mulher é presa antes de distribuir drogas no presídio de Lagoa Santa

Na manhã do sábado (22), uma mulher de 28 anos foi presa em flagrante enquanto tentava entrar com drogas no presídio de Lagoa Santa, cidade da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Policiais Militares do Grupo Especial para Prevenção Motorizada Ostensiva Rápida (GEPMOR) receberam algumas denúncias sobre uma mulher que estava tentando entrar nas dependências do presídio para distribuir drogas entre os detentos. Por isso, as equipes da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foram até a unidade prisional e lá fizeram buscas na suspeita.

Com ela foram encontradas 35 'buchas' de maconha. Ainda de acordo com a PM, tanto a autora quanto o material apreendido foram entregues à Justiça.

*Estagiário sob supervisão