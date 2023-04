Mulher é presa depois de envenenar e matar o marido

O assassinato de Denis Carneiro Afonso Silva, de 38 anos, começa a ser desvendado pela Polícia Civil, que prendeu a mulher da vítima, nessa terça-feira (18/4), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte . Ela é suspeita de ter matado o marido envenenado com"chumbinho" e fugido em seguida. O crime foi cometido em 11 de fevereiro deste ano, em Itabirito, na Região Central do estado.

Um laudo do Instituto Médico Legal (IML), confirmou que a morte tinha sido causada por um veneno conhecido por "chumbinho". A partir desse laudo, a família entrou em contato com a Polícia Civil, fazendo a denúncia e reforçando as investigações.

Segundo as investigações, Denis vivia em união estável com a companheira. O casal residia em Betim, onde trabalhavam. No dia do crime, a vítima estava a caminho de Ponte Nova, na Zona da Mata mineira, para visitar os pais.

Leia também: Mais de 10 cães são envenenados; câmeras registram ação suspeita No entanto, na estrada, próximo a Itabirito, ele começou a passar mal e morreu. Denis chegou a enviar uma mensagem para a mulher.

"Ele chegou a telefonar para a companheira, solicitando socorro, mas veio a falecer no local", segundo o delegado Marcelo Teotônio. Desde o início, segundo os policiais, havia indícios de envenenamento, o que foi confirmado pelo laudo pericial.

"Depois de apurar os fatos, a Polícia Civil confirmou que em várias outras oportunidades a mulher já havia tentado matar a vítima envenenada. Em diversas oportunidades a vítima passou mal e até chegou a ficar internado em um hospital, em estado grave", conta ele.