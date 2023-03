Mulher é presa por agredir e matar o pai idoso no Sul de Minas

O casal suspeito de roubar e matar um idoso de 70 anos, em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na manhã dessa terça-feira (8/3), foi preso na rodoviária de Campinas , interior de São Paulo, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, no mesmo dia do crime.

Os suspeitos do crime são a filha, de 22 anos, e o genro, de 31, da vítima. Conforme as investigações, o idoso era deficiente visual e foi brutalmente agredido pelo casal.

Assim que foi detido, o casal confessou o crime. Os dois explicaram que, durante as agressões, o idoso teria caído e desmaiado. Ao perceber que a vítima havia morrido, eles teriam pegado seu cartão do banco e fugido do local.

O delegado Thiago Henrique do Nascimento Moreira, responsável pelo caso, explica que inicialmente havia a hipótese de o crime se tratar de um latrocínio – roubo seguido de morte. Contudo, com o avançar das investigações, a corporação constatou a conexão familiar entre os suspeitos e a vítima.

“Os suspeitos já eram os responsáveis legais da vítima, que recebia apenas uma pensão assistencial. No entanto, ele era bastante negligenciado aos seus cuidados básicos. O imóvel também era um ambiente inóspito para habitação. Além disso, testemunhas indicam que ele sofria maus-tratos regulares tanto da filha quanto do genro”, revelou o delegado.