Mulher é presa por atear fogo no marido, no interior de Minas

Um casal foi preso na última segunda-feira (17/4) suspeito de ter ateado fogo em um homem no início do ano e desovado o corpo dele em uma estrada próxima ao distrito de Cardosos, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais. A vítima era marido da suspeita de 41 anos. Ela e o amante estão sendo investigados por homicídio.

As investigações começaram no dia 13 de janeiro, com a descoberta do corpo carbonizado da vítima. Depois de sua identificação, a esposa foi considerada pela Polícia Civil a possível autora do crime.

Além disso, as apurações apontaram que a mulher tinha um relacionamento extraconjugal com um homem de 28 anos, que também está sendo investigado.

“Diante das provas reunidas, as quais evidenciaram a relação conturbada entre os envolvidos, foi possível comprovar a participação dos suspeitos no crime”, informou a Polícia Civil.

O casal está detido e à disposição da Justiça. Os dois ainda não foram indiciados pelos crimes.