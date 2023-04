Mulher é presa por esfaquear ex que não aceitava o fim do namoro

Uma mulher , que não teve a idade informada, foi presa suspeita de ter esfaqueado o ex-companheiro. O crime aconteceu no dia 29 de março, em Luminárias, na região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O irmão da mulher também foi detido.

Na época do homicídio, o atual namorado da mulher foi detido. Ele alegou que agiu em legítima defesa, depois que a vítima começou a agredi-lo na rua. Conforme a Polícia Civil, o corpo do homem foi encontrado dentro de sua casa.

Apesar da versão do primeiro detido, os investigadores descobriram que o crime ocorreu dentro do quarto da casa da vítima, e que no local estariam presentes a companheira e o irmão. O homicídio teria sido motivado pelo fato da vítima não aceitar o fim do relacionamento com a mulher e a nova relação dela com o investigado.

A suspeita é que o crime foi planejado pela mulher e seu novo companheiro. Mesmo com as prisões, o caso segue sendo investigado.