Mulher é presa suspeita de clonar cartões na Grande BH

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante por fraude eletrônica, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte , nessa quinta-feira (2/2). Ela é suspeita de, junto ao marido, adquirir produtos com cartões clonados. A mercadoria apreendida foi avaliada em R$ 3 mil.

Conforme a Polícia Civil, a corporação foi acionada pelo proprietário de uma empresa de produtos descartáveis, localizada no bairro São Geraldo, na Região Leste da capital, após desconfiar de uma transação que teve sete recusas de diferentes cartões.

Após entrar em contato com o titular de uma das contas, os investigadores descobriram se tratar de cartão clonado , e que estava sendo usado pelos suspeitos. O casal estaria usando os dados de outras pessoas em compras por aplicativo.

No dia da prisão, os investigadores acompanharam a entrega de uma encomenda de sete caixas de copos descartáveis. Próximo ao destino, o marido da mulher presa, que já foi identificado, solicitou que o material fosse entregue em outro endereço. No local, no Bairro Nova Esperança, em Santa Luzia, a mulher recebeu a encomenda e foi abordada em flagrante.

Além dos descartáveis, a polícia apreendeu outros produtos que teriam sido adquiridos por meio da fraude. Foram encontradas nove cestas básicas lacradas, nove kits de limpeza lacrados, uma máquina de cartão, celulares, uma munição e um carregador de pistola calibre 44.