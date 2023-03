Mulher é suspeita de agredir homem com pedrada na cabeça

Um homem de 23 anos foi socorrido na tarde dessa quarta-feira (1º/3) com uma pedrada na cabeça na Avenida Furtado, bairro São Sebastião, em Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o homem. De acordo com os militares, ele estava com um ferimento na região do couro cabeludo, além de hematoma na lateral do tronco.

Os bombeiros ainda informaram que ele estava confuso, mas conseguiu se lembrar do incidente e disse que uma mulher o atingiu com uma pedrada na cabeça.

O rapaz foi levado para um hospital para fazer exames médicos.

A Polícia Militar também esteve no local para registro da ocorrência.