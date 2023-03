Mulher enterrada viva em MG ficou 10 horas no túmulo e gritou por socorro

Estado de Minas nesta quarta-feira (29/3) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). mulher de 36 anos encontrada viva dentro de um túmulo no cemitério municipal na cidade de Visconde do Rio Branco, na zona da mata mineira, nessa terça-feira (28/3), pode ter ficado até 10 horas enterrada. A informação foi confirmada aonesta quarta-feira (29/3) pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Nesse sentido, o tempo que ela ficou presa dentro da estrutura é uma estimativa das autoridades. “A Polícia Civil calcula que ela tenha ficado enterrada entre 8 e 10 horas”, afirma a assessoria da instituição policial.

“Ela apontou dois suspeitos, os quais foram devidamente identificados. Neste momento, tanto a Polícia Civil quanto a Militar procuram os dois autores visando prendê-los em flagrante delito”, contou ontem o delegado Diego Candian Alves, da Delegacia Regional de Polícia Civil em Ubá. Eles ainda seguem foragidos.

PM ouviu gritos de socorro

Inicialmente, a Polícia Militar foi chamada após os coveiros notarem que um dos túmulos estava fechado com cimento fresco e tijolos, sendo que ao lado havia marcas de sangue. Os policiais ouviram gritos de socorro vindo de dentro do túmulo e, então, decidiram quebrar a estrutura, quando localizaram a vítima com lesões na cabeça e sinais de desidratação.

A mulher foi encaminhada para o Hospital São João Batista, em Viçosa, onde deu entrada no Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O Estado de Minas tentou contato com a unidade para obter uma atualização do quadro de saúde dela, mas as ligações não foram atendidas.