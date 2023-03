Mulher esfaqueada por marido é encontrada morta dentro de rio

Uma mulher, de 22 anos, foi encontrada morta dentro de uma lagoa no município de Alpercata, na região do Vale do Rio Doce.

De acordo com informações da Polícia Militar, no final da tarde dessa terça-feira (22/3), um pescador estava em uma lagoa quando viu o corpo boiando na água. Aos chegarem no local, os policiais confirmaram a morte da vítima.

Dois irmãos da mulher fizeram o reconhecimento do corpo e disseram para os policiais que ela tinha um relacionamento turbulento com o marido. Os PMs então foram até a residência dele. Ao chegarem no local, o homem confessou o crime.

Ele disse para os policiais que estava em um churrasco com a vítima no domingo (19/3) quando começaram uma discussão. Ao chegarem em casa, a briga continuou. O homem relatou que ela o agrediu com um tapa no rosto. Ele confessou que revidou a agressão estrangulando a vítima e colocando ela dentro do carro.

Ao chegar próximo da lagoa, o homem disse que esfaqueou a esposa três vezes na região da barriga, prendeu o corpo dela a um peso e jogou dentro da lagoa. A medida foi tomada para que o corpo afundasse e não fosse encontrado.

Ao checar os dados do homem no sistema da Polícia Militar, foi constatado que ele já tem passagem por agredir a vítima e foi preso com base na Lei Maria da Penha.

Ele foi detido e levado para a Delegacia de Governador Valadares.