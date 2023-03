Mulher esquece panelas no fogão ligado, e cozinha pega fogo no Sul de Minas

Uma mulher de 24 anos precisou ser encaminhada para o hospital após a cozinha de sua casa pegar fogo, na noite desse sábado (18/3), no Bairro Novo Tempo, em Varginha, no Sul de Minas de Gerais. A vítima teria inalado muita fumaça ao tentar retirar materiais combustíveis próximos ao foco do incêndio.