Mulher fica ferida em acidente em Ituiutaba

VW Fusca teve sua parte frontal danificada | Foto: Bombeiros

No final da tarde deste domingo, 29 de janeiro, por volta das 18h30, o Corpo de Bombeiros Militar em Ituiutaba foi acionado para atendimento a um acidente de trânsito envolvendo dois veículos no Bairro Tupã em Ituiutaba.

Prontamente guarnições do Corpo de Bombeiros e equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência — SAMU— foram enviadas ao local para realizar o resgate das quatro vítimas.

Segundo relatos de testemunhas, tratava-se de um acidente automobilístico envolvendo um veículo Ford Ecosport preto e um VW Fusca.

No local foram realizados os primeiros atendimentos conforme os protocolos de primeiros socorros.

As vítimas, todas do sexo feminino, receberem os primeiros atendimentos no local, sendo que logo em seguida foram encaminhadas ao Pronto Atendimento Municipal.

Uma pessoa que estava no VW Fusca teve um corte contuso na cabeça e precisava de realização de sutura, as outras apresentavam apenas escoriações pelo corpo.