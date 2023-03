Mulher grava homem suspeito de importunação sexual dentro de ônibus

Uma mulher, de 27 anos, usou as redes sociais para expor um homem, de 43, suspeito de importunação sexual dentro de um ônibus do transporte público da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O assédio aconteceu em uma viagem do ônibus 4285, que faz Belo Horizonte/Santa Luzia, na manhã dessa terça-feira (28/3).

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava indo trabalhar quando foi avisada por outra passageira que o suspeito estava filmando e tirando fotos das nádegas delas.

A vítima, então, questionou o homem, que rapidamente negou. A mulher percebeu a tentativa do suspeito de apagar alguma coisa do celular e tomou o aparelho da mão dele. Ao menos sete fotos do corpo da vítima foram encontradas no telefone do homem.

Quando o ônibus chegou na estação do Move, os fiscais detiveram o suspeito até a chegada da polícia. Em conversa com os policiais, o homem confirmou que tirou as fotos da mulher, mas não explicou o motivo.

O homem foi detido e levado para a Delegacia de Plantão Digital. O celular do suspeito, com as fotos da vítima, foi recolhido.

Em nota, a Polícia Civil informou que o homem teve sua prisão em flagrante ratificada pelo crime de importunação sexual e foi encaminhado ao sistema prisional. Um inquérito policial foi instaurado para a total apuração dos fatos.