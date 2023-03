Mulher morre afogada em clube sem alvará dos Bombeiros

Uma mulher , de 55 anos, morreu na piscina de um clube localizado no bairro Araújo, em Juiz de Fora. Ela foi resgatada, recebeu os primeiros socorros, mas morreu no local.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros , a vítima estava com a família no clube e resolveu nadar. Dentro d'água, sentiu-se mal e se afogou . Um salva-vidas do clube conseguiu tirá-la da piscina

A vítima recebeu os primeiros socorros até a chegada do Samu. A suspeita é que ela tenha tido um mal súbito dentro da água. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e esteve no local.

Em conversa com representantes do clube, a Polícia Civil constatou que o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) não está atualizado. O clube informou que está em processo de regularização para conseguir o documento.