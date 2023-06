Mulher morre asfixiada dentro de apartamento no centro de BH

Uma mulher, de 46 anos, foi encontrada morta dentro do próprio apartamento no centro de Belo Horizonte, na noite desse domingo (4/6). O ex-namorado da vítima confessou o crime e foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência, vizinhos encontraram a porta do apartamento da vítima arrombada e a mulher caída lá dentro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte da vítima.

A mulher tinha diversos registros policiais contra o ex-companheiro e uma medida protetiva. Apenas no mês de maio, a vítima fez ao menos três ocorrências contra o homem.

No dia 21 do último mês, o suspeito foi preso por descumprimento de medida protetiva., mas foi solto no dia seguinte. Poucos dias depois, a mulher registrou outra ocorrência contra o homem por ameaçá-la de morte caso não retirasse a medida protetiva.

Depois de levantamentos na região, o suspeito foi encontrado e confessou o crime. Ele disse que não aceitava o fim do relacionamento e matou a vítima estrangulada.

Ainda segundo a Polícia Militar, o homem tem passagens por agressão, roubo, estelionato, tráfico de drogas, lesão corporal e ameaças. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil.

A perícia foi acionada e informou que a mulher morreu asfixiada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).