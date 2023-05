Mulher morre atropelada por ônibus do Move em BH

Uma mulher morreu atropelada por um ônibus do Move na tarde desta terça-feira (23/5) em Belo Horizonte . O acidente ocorreu na Avenida Antônio Carlos, na estação São Francisco, bairro Lagoinha. Segundo informações da Polícia Militar (PMMG), a mulher de 51 anos atravessava a faixa exclusiva destinada para o os veículos do transporte coletivo quando foi atropelada por um ônibus que atende a linha 68 (Estação Vilarinho/Lagoinha). Leia: Homem de 61 anos é preso com paca e tatu mortos dentro de carro Em nota, a PBH afirmou que as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia. De acordo com a BHTrans o veículo estava em situação regular. No momento da ocorrência o trânsito foi parcialmente interditado para o trabalho da Polícia Militar e as equipes de resgate. A via foi totalmente liberada ainda na tarde desta terça-feira. A Estação São Francisco permanece fechada e os usuários foram orientados a embarcar no sentido Centro, descer na Estação Cachoeirinha e embarcar no sentido bairro

Nota da PBH:

"A Prefeitura de Belo Horizonte lamenta profundamente o atropelamento e morte da pedestre e esclarece que as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia. O veículo da linha 68 do MOVE estava com a autorização de tráfego regularizada.





Em função do acidente, a estação São Francisco precisou ser fechada no sentido bairro. Usuários foram orientados a embarcar no sentido Centro, descer na Estação Cachoeirinha e embarcar no sentido bairro. A via já foi totalmente liberada."