Mulher morre em acidente entre caminhão e carro na MG-179

Uma mulher, de 48 anos, morreu em um acidente entre caminhão e carro na noite desse domingo (21/5), na MG-179, próximo à cidade de São João da Mata, no Sul de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida frontal foi na altura do km 72 da rodovia estadual.

O motorista do caminhão, de 37 anos, disse que estava em uma reta em aclive quando viu o carro, um Ford Ka, que seguia no outro sentido da rodovia, invadindo a contramão. Ele afirmou que tentou desviar, mas bateu de frente com o veículo.

Apenas a motorista estava dentro do carro no momento do acidente. Ela morreu no local da batida. A perícia da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe e liberou o corpo para a funerária.

O condutor do caminhão fez teste do bafômetro, que deu negativo.

O caminhão foi liberado para o motorista e o Ford Ka foi encaminhado para o pátio credenciado da polícia.