Mulher pede socorro e é assassinada pelo próprio companheiro

Uma mulher , de 48 anos, foi assassinada a facadas pelo próprio companheiro, de 36, no bairro Grajaú, na Zona Leste de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, nesse domingo (26/2).

Segundo informações da Polícia Militar (PM), durante horas a mulher gritou por socorro. No entanto, nenhum vizinho ligou para a PM. Em conversa com policiais, os moradores da região disseram acreditar que era uma “briga de casal”, segundo consta no boletim de ocorrência.

Minutos depois, o homem saiu de casa com uma faca cravada no peito. A Polícia Militar e o Samu então foram acionados. Ao chegar ao local, encontraram a casa trancada. Os policiais arrombaram a porta da residência e encontraram o corpo da vítima, com várias marcas de facadas.

Em vídeos enviados à reportagem, é possível ver os vizinhos lamentando o ocorrido e o fato de não terem chamado a Polícia Militar.

O homem foi atendido pelo Samu e levado para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) de Juiz de Fora. Depois de ter sido medicado, foi levado para a Delegacia de Juiz de Fora. Segundo a PM, ele ficou quieto e não deu informações sobre o crime.