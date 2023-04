Mulher que mantinha crianças em cativeiro é reconhecida pela roupa e presa

A foragida da justiça Terezinha Pereira dos Santos, de 53 anos, responsável por manter duas crianças em cativeiro em um apartamento no bairro Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte, foi presa na manhã desta terça-feira (18/4) .

O Major Alencar, policial encarregado pela prisão, afirmou em uma coletiva de imprensa que a criminosa foi localizada em um ponto de ônibus na Região Central da capital com as duas crianças que estavam sendo mantidas em cativeiro.

As duas meninas que estavam com a foragida foram levadas, na ocasião da prisão, por uma viatura da Polícia Militar e estão sob custódia do Conselho Tutelar de Belo Horizonte.

De acordo com o major, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu uma denúncia revelando onde estava a foragida, que foi identificada pela touca que vestia.

Ele afirmou que o papel social desempenhado pela imprensa foi de grande importância para localizar Terezinha, porque a identificação da suspeita pela touca só foi possível a partir de imagens veiculadas em notícias, que mostram a senhora com a peça de roupa.

Ainda conforme o policial, no momento da prisão, a criminosa teria apresentado fala confusa, mas agiu com naturalidade, já que "na concepção dela, é normal", afirmou ele.