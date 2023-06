Mulher que teve 70% do corpo queimado pelo companheiro morre em BH

Morreu, na manhã desta quarta-feira (31/05), a mulher que teve 70% do corpo queimado pelo companheiro em Alfenas, Sul de Minas. Ela havia sido transferida para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte , três dias depois de conseguir uma vaga para a internação.

Elisângela Custódio sofreu as queimaduras após o companheiro dela ter jogado gaspolina no corpo da dona de casa e ateado fogo. O caso aconteceu no dia 6 de maio, na casa em que o casal morava com dois filhos, em Alfenas.

Ela foi socorrida ao Hospital Alzira Velano, na cidade do Sul de Minas, e permaneceu internada durante 18 dias. Em Belo Horizonte, Elisângela ficou no João XXIII por três dias, mas não resistiu aos ferimentos.

O suspeito de ter ateado fogo na companheira tem 38 anos. Ele foi preso pela Polícia Civil em 12 de maio, seis dias após o crime. Em seu depoimento, ele disse que a causa do incêndio foi um acidente doméstico. Devido a contradições no depoimento, ele segue em prisão preventiva.