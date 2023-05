Mulher que usou caderno do filho para pedir socorro já havia sido agredida

A Justiça de Belo Horizonte decretou a prisão preventiva do homem de 34 anos detido em flagrante, nessa terça-feira (17/5) por agredir e manter a ex-companheira trancada dentro de casa, no Bairro Jardim Leblon, na Região de Venda Nova. O crime foi descoberto após a vítima pedir socorro por um bilhete, escrito no caderno do filho dela, de 4 anos.

As violências praticadas contra a mulher são recorrentes. No dia 28 de abril, o homem recebeu o direito à liberdade provisória, com monitoramento por tornozeleira eletrônica, após ser preso pelo mesmo crime. Na ocasião, ele cumpria pena por ameaçar, perseguir e manter em cárcere privado, a mesma vítima.

A Guarda Municipal foi acionada e encaminhada para a casa da vítima. Ao ser encontrada, a mulher confirmou que escreveu o pedido de socorro no caderno do filho a fim de que fosse resgatada.

De acordo com a vítima, desde a última sexta-feira (12/5), ela estava sendo mantida presa dentro de casa pelo homem. Ele teria arrombado o portão e a janela da casa dela e entrado no local.

Sequência de agressões

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher contou que o homem a xingava e a culpava por ter sido preso. O agressor ainda teria a ameaçado dizendo que a detenção não o impediria, que ela podia chamar a polícia novamente, que seria “morta em cima dos policiais”.

Ainda conforme o relato, a mulher foi enfocada enquanto segurava o filho no colo. Mesmo assim, ela ainda foi agredida com socos e chutes em várias partes do corpo, puxões de cabelo e teve até um dedo enviado dentro de seu olho, o que causou um hematoma.

As violências teriam continuado até a noite de segunda-feira (15/5). No entanto, após a criança insistir para ir à escola, o suspeito acabou a liberando. O menino foi levado para a instituição de ensino pela mãe e pelo homem, que ameaçava a genitora durante o caminho, dizendo que se ela tentasse fazer alguma coisa a mataria.

Apesar disso, a mulher aproveitou a oportunidade que teve e, sabendo que a professora dava atividades para o menino no dia e sempre olhava seu caderno, escreveu o pedido de socorro.

A escola notificou o Conselho Tutelar Venda Nova que ficou com os cuidados da criança para a mãe tomar as devidas providências contra o autor nesta Unidade Policial. Pois, não havia ninguém para cuidar do menor.