Mulher reconhece suspeito de assediá-la no Chalezinho durante o carnaval

A jovem Adriane de Mendonça, que denunciou ter sido assediada durante uma festa de carnaval na boate Clube Chalezinho, no Bairro Estoril, na Região Oeste de Belo Horizonte, afirma que reconheceu seu agressor. O caso aconteceu na noite do dia 19 de fevereiro. A identificação foi feita por um detetive particular. A Polícia Civil prossegue com a investigação.

"Inicialmente com a analise que fizemos das imagens e, após a investigação, buscando quem seria o suspeito, sentamos com a Adriane, com as imagens e dados que recolhemos. Depois, encaminhamos toda nossa parte e enviamos ao investigador da polícia", afirmou o advogado André Ferreira de Oliveira.

O Clube Chalezinho afirmou, por meio de nota: "Desde 2019, temos uma campanha ostensiva contra essa prática (assédio), com cartazes espalhados por toda a casa buscando a conscientização dos clientes. A equipe é treinada para dar acolhimento total às vítimas de assédio e direcionar os casos à polícia para registro".

Ainda na nota, os reponsáveis afirmaram que as informações pedidas pela Justiça foram enviadas e também se puseram a disposição das autoridades caso precisem de algo mais para prosseguir com a investigação do caso.

O caso

Andrea afirmou que o homem a "encoxou" enquanto ela estava na fila da chapelaria para pegar sua bolsa. Ele afirmou que queria o telefone dela, dando a entender que ela trabalhava como profissional do sexo. Ela teria reagido dando um tapa no homem, o que acabou desencadeando uma briga.