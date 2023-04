Mulher surta com choro da filha e esfaqueia a criança

Na quarta-feira (26/3), em Itajubá, no Sul de Minas, uma mulher surtou com o choro da filha de 3 anos e esfaqueou a criança. A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para a atender a ocorrência no Pronto-socorro Adulto e Pediátrico do Hospital das Clínicas de Itajubá, onde a mãe e a menina deram entrada. A suspeita, de 44 anos, foi presa.

A mulher disse aos policiais militares que faz tratamento psiquiátrico e há dez dias não dormia direito.

Depois de esfaquear a filha, a mãe pediu a ajuda de um tio para levar a menina ao pronto-socorro. O hospital informou aos policiais que a criança chegou à unidade de saúde com perfurações próximas ao tórax e precisou passar por cirurgia. Ela está internada na ala pediátrica.

Leia mais: Homem esfaqueia sete pessoas em hospital e é morto pela polícia

A mãe foi levada para a delegacia, prestou depoimento, teve a prisão ratificada pela PMMG e foi presa. Ela foi levada para o presídio de Santa Rita do Sapucaí.

A Polícia Civil vai investigar o caso. O estado de saúde da criança, até o fechamento desta matéria, era estável.