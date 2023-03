Mulher tortura e coloca fogo em órgão genital de jovem de 17 anos

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (20/3) que um homem e uma mulher foram presos suspeitos de queimar o órgão genital de um adolescente, de 17, no município de Guidoval, a 19 km de Ubá, na Zona da Mata, em Minas Gerais. Embora divulgada hoje, a prisão aconteceu na noite da última sexta-feira (17/3).

Homem é indiciado por sequestro e tentativa de feminicídio em Arinos Conforme a PCMG, a vítima morava com a suspeita, de 27 anos, com quem mantinha um relacionamento e está grávida. Em agosto de 2022, o ex-companheiro dela, de 31 anos, passou a morar com o casal para dividir as despesas. Ele é pai de uma das quatro crianças que residem no imóvel.

Na ocasião, a mulher e o homem intensificaram as sessões de tortura contra o adolescente, que já era alvo de maus-tratos da suspeita antes do ex dela se mudar para a casa do casal.

Nesse sentido, há cerca de 30 dias, a mulher teria pedido ao homem para segurar o adolescente. O objetivo seria amputar o pênis da vítima, mas “devido à dificuldade”, optaram por queimar o órgão genital com brasa. Desde então, ele foi mantido em cárcere privado para que ninguém soubesse do crime, informa a Polícia Civil.

O casal foi preso e encaminhado ao sistema prisional, onde se encontra à disposição da Justiça. Já o adolescente está sob cuidados médicos.

À reportagem, a assessoria da Polícia Civil disse que a motivação para o crime ainda não foi apurada. Logo, o caso segue em investigação na 16ª Delegacia de Polícia Civil, unidade que integra a 2ª Delegacia Regional em Ubá.