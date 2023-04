Mulheres são presas com 72 celulares furtados em show de Gusttavo Lima

A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte (GCMBH) apreendeu 72 celulares que foram furtados durante o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, no entorno do Mineirão, na região da Pampulha, no sábado (1º/4). Somados, os aparelhos são avaliados em, aproximadamente, R$ 250 mil.

Segundo a prefeitura de Belo Horizonte (PBH), duas mulheres foram presas pela Guarda por volta de 7h40 deste domingo (2/4). Com as suspeitas, também foram encontrados cerca de R$ 5 mil.

A equipe da Guarda Municipal tomou conhecimento da ocorrência enquanto fazia o patrulhamento preventivo em torno do estádio. Os oficiais foram acionados por uma mulher, vítima do furto, e que conseguiu fazer o rastreamento do aparelho.

As mulheres foram encaminhadas para a Delegacia de Plantão II (Deplan 2), no bairro Floresta, região Leste de BH. A reportagem do JORNAL ESTADO DE MINAS entrou em contato com a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), mas até o fechamento da matéria não houve retorno.