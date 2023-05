Mulheres são presas em flagrante ao aplicar golpe do Pix em supermercado

A Polícia Civil de Januária, no Norte do estado, prendeu duas mulheres, de 24 e 31 anos, no fim da tarde de terça-feira (30/5), por aplicarem o golpe do Pix em um supermercado.

As investigações foram feitas a partir da denúncia feita pela gerente do supermercado, que contou que, dias antes, as suspeitas haviam realizado duas compras, nos valores de R$ 413,47 e R$ 250,05, comprovando o pagamento com o envio de uma nota falsa de transferência.

Segundo o delegado William Araújo, no momento em que a suspeita de 24 anos recebia as compras em sua residência, os investigadores abordaram a mulher e efetuaram a prisão em flagrante.

A mulher confessou o crime, no ato da prisão, segundo ele. “Ela contou que realizava o agendamento do Pix em seu aplicativo do banco e depois gerava um comprovante falso usando um artifício encontrado em uma plataforma virtual para alterar os dados, produzindo a aparência de um comprovante legítimo. Contava ainda com a ajuda de uma amiga para realizar a fraude, a qual, segundo a suspeita, também teria se beneficiado com alguns produtos adquiridos durante a compra no supermercado”.

Após ser localizada, a suspeita de ser cúmplice negou participação no esquema, contudo, após ser confrontada pela outra suspeita, assumiu ter ajudado na execução da fraude, e que recebeu, por isso, itens das compras.

A mulher de 24 anos foi autuada por estelionato, enquanto a outra segue sendo investigada no procedimento pela mesma prática criminosa. A mulher autuada já está no sistema prisional.