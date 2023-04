“Musicando nas Escolas” retorna para valorizar a arte entre alunos

Desde 2022, o projeto “Musicando nas Escolas” incentiva a música autoral na rede de ensino estadual e municipal de Belo Horizonte, e, agora, retorna com alegria para a edição de 2023. A iniciativa faz parte do trabalho voluntário dos artistas Gustavo Fraga e Rick Alves, da escola de atores “Espaço Cênico”.

As apresentações artísticas duram cerca de 30 minutos e "podem se estender para um bate-papo sobre a importância da música, dança, teatro, literatura e demais manifestações artísticas", conta Rick.

O Musicando nas Escolas abre espaço para que os estudantes explorem os talentos e a afinidade com a música, o teatro e a poesia. De acordo com Rick Alves, o projeto tem o teatro como ferramenta. Por meio de um sarau, explora o audiovisual, com intervenções artísticas com instrumentos de percussão.

Rick conta que a iniciativa é uma extensão do "É Pop BH", que incentiva a produção de música autoral na capital mineira. O cantor Gustavo Fraga toca suas músicas durante os intervalos entre as aulas e abre espaço para que as crianças subam no palco e participem das apresentações. Além dele, a banda conta com um percussionista, que ajuda as crianças com os instrumentos.

É Pop BH

O projeto "É Pop BH" tem como objetivo incentivar a música pop autoral mineira, sem deixar de lado as artes cênicas. O evento é dividido em cinco etapas: depois do lançamento do edital, se iniciam as inscrições, seguidas da pré-seleção dos artistas e, depois, acontecem as apresentações com músicas autorais.

Tudo isso culmina em um grupo menor de artistas que se apresentam em um evento com ingressos gratuitos. A iniciativa também apoia a gravação da primeira música daqueles que participam do evento.

*Estagiária sob supervisão