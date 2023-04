Mutirão contra o câncer acontece em Montes Claros nesta sexta-feira

Quanto mais cedo se descobrir o câncer, maiores são as chances de cura da doença. Com base nessa condição, será realizado nesta sexta-feira (14/4), em Montes Claros, no Norte de Minas, o 11º Mutirão de Prevenção do Câncer. A inciativa visa promover 3 mil atendimentos gratuitos.

A ação preventiva acontecerá na Praça Doutor Carlos, a mais central da cidade, durante todo o dia (das 7 às 17h). A promoção é da Associação Presente de Apoio a Pacientes com Câncer e contará com a participação de 300 voluntários, entre médicos profissionais de saúde e estudantes da área.

Durante o mutirão, serão montadas seis tendas para que as pessoas possam ser submetidas a exames, com testes e avaliações preventivas de diversos de tipos da doença, como os câncer de próstata, da mama, colo do útero, pele e boca.

Também haverá um equipamento para a realização de exames de mamografia, instalado em uma carreta, na Praça da Catedral, também no Centro da cidade. Os mamógrafos serão disponibilizados para pacientes que passarem pela avaliação da tenda de mastologia e receberem a indicação para o exame preventivo.

A fundadora e presidente da Asssociação Presente, a médica oncologista Priscila Miranda Soares, ressalta que todos os procedimentos serão gratuitos, tendo como objetivo promover o diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura dos pacientes.

"Descobrir a doença no início é fundamental porque, em muitos casos, o câncer é mais fácil de tratar e tem uma taxa de sucesso maior quando é detectado em seus estágios iniciais”, enfatiza a oncologista e dirigente da entidade filantrópica.

“Quando o câncer é diagnosticado em estágio avançado, pode ter se espalhado para outras partes do corpo e pode ser mais difícil de tratar. Nosso objetivo é fazer com que esses pacientes tenham o acesso ao diagnóstico mais cedo, o que infelizmente não acontece quando eles estão nas filas dos hospitais", lamenta Priscila.

De acordo com dados da Associação Presente, até hoje, já foram atendidas, gratuitamente, mais 18 mil pessoas em todas as edições do Mutirão contra o câncer. A instituição beneficia moradores de todo o Norte de Minas e do Sul da Bahia.

Serviço:

Mutirão contra o Câncer.

Como participar:

Para participar do Mutirão de Prevenção do Câncer, é só se dirigir à Praça Doutor Carlos, no Centro de Montes Claros, nesta sexta-feira, das 7 hs às 17h, levando documento com foto.

Para passar pela tenda da mama, é preciso ter de 50 a 69 anos, e levar cartão do SUS atualizado. Para ser examinado pela tenda do exame de próstata, o homem deve ter de 50 a 70 anos, estar em abstinência sexual de 2 dias e não ter andado de moto, bicicleta ou cavalo nos dois dias anteriores.

Já as mulheres que desejarem fazer o exame preventivo do colo de útero, têm que se enquadrar na faixa etária de 20 a 65 anos, estar em abstinência sexual de 2 dias, não estar grávida nem menstruada.