Namorado do governador eleito Eduardo Leite é chamado de ‘primeiro-cavalheiro do RS’

Thalis Bolzan e Eduardo Leite (PSDB), eleito governador do Rio Grande do Sul

Foto: Reprodução/Instagram

Pela primeira vez, o Rio Grande do Sul terá um primeiro-cavalheiro, título dado ao namorado do governador eleito no último domingo, 30, Eduardo Leite (PSDB). O médico capixaba Thalis Bolzan está em um relacionamento há mais de dois anos com Eduardo Leite.

Nas redes sociais, usuários parabenizaram Thalis pela vitória do namorado, e o intitularam “primeiro-cavalheiro do RS”. Também foram feitos pedidos para que o médico, que mora em São Paulo, estivesse presente na cerimônia de posse de Leite.

O governador eleito sempre foi discreto a respeito de sua vida privada, mas falou sobre sua sexualidade pela primeira vez no programa Conversa com Bial, da TV Globo. Na ocasião, Eduardo Leite contou que o namorado é pediatra e que atuou em um hospital de campanha.

“Eu nunca falei sobre um assunto que eu quero trazer pra ti no programa, que tem a ver com a minha vida privada e que não era um assunto até aqui porque se deveria debater mais o que a gente pode fazer na política, e não exatamente o que a gente é ou deixa de ser”, disse na entrevista ao jornalista e apresentador Pedro Bial.

Eduardo Leite venceu o segundo turno das eleições para o governo do Estado do Rio Grande do Sul, derrotando o deputado federal Onyx Lorenzoni (PL). O político recebeu 3.687.126 votos (57,12% dos votos válidos), contra 2.767.786 votos (42,88%) de Onyx.