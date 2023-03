‘Não queremos turismo predatório’, diz prefeito de Santana do Riacho

Em rede social, o prefeito de Santana do Riacho, Fernando Burgarelli, publicou um apelo, reagindo a um vídeo que mostrava uma grande quantidade de pessoas na Cachoeira do Pedrão, na Serra do Cipó.

Ele chama o comportamento de “turismo predatório”.

“Esse não é um turismo que a gente busca para a nossa região", pontuou o prefeito. "Queremos um turismo sustentável, que preserve e mantenha as nossas belezas naturais, que seja bom para o visitante e para a natureza” finalizou.

O prefeito comentou que o espaço exibido no vídeo não tem estrutura para receber tantas pessoas. Afirmou que é um local sem salva-vidas, sem lixeiras e sem estacionamentos.

No vídeo, Fernando Burgarelli diz que esse é um problema antigo e que em 2021 foram realizadas reuniões na tentativa de buscar uma solução.

O prefeito anunciou, na publicação, que vai tomar as medidas cabíveis em parceria com outras autoridades locais. “Vou me reunir esta semana com o prefeito de Jaboticatubas, Eneimar [Marques], juntamente com a Polícia Militar e os proprietários das áreas de ambos os municípios para buscar soluções para esse problema que está se agravando cada vez mais", escreveu.

