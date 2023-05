Nelsa Trombino, do restaurante Xapuri, morre aos 84 anos

Uma das cozinheiras mais importantes da culinária mineira, Nelsa Trombino morreu na noite dessa terça-feira (30/05). Ela tinha 84 anos.

Dona Nelsa foi a fundadora do restaurante Xapuri, a icônica casa gastronômica instalada na região da Pampulha, em Belo Horizonte

A cozinheira estava internada no hospital Madre Teresa, também na capital. A causa da morte ainda não foi divulgada.

A cerimônia fúnebre será realizada nesta quarta-feira (31/05), a partir de 16h, no Cerimonial Raja, no bairro Estoril. Em seguida ela será cremada.

A cozinheira fez história na gastronomia mineira. Paulista filha de imigrantes italianos, a filha caçula foi criada tendo a cozinha como espaço predileto. Ao se casar e mudar-se para Minas Gerais, aprimorou suas técnicas culinárias em cidades do interior, quando morou em fazenda . Anos mais tarde, veio para Belo Horizonte, onde abriu, em 1987, o restaurante Xapuri, atualmente comandado por Flávio Trombino, seu filho.

Dona Nelsa era conhecida também pela dedicação incansável ao restaurante. No passado, suas mãos sangravam de tanto fazer doce. "Eu tinha que tomar analgésico para diminuir as dores no corpo", disse durante depoimento ao documentário.

Ela lutou pela preservação da tradição na gastronomia mineira. A liberação do uso do tacho de cobre na feitura de doces foi uma de suas batalhas vencidas.