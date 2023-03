Neto indiciado pela morte do avô

Um homem, de 29 anos, foi indiciado pela Polícia Civil pelo assasinato do avô dele, um idoso de 76 anos, em 21 de fevereiro deste ano. O crime ocorreu na cidade de Bonsucesso, no oeste do estado. O suspeito também está sendo apontado como responsável por fraude processual, devido à alteração da cena do crime.

Segundo as investigações, avô e neto moravam no mesmo imóvel, mas os atritos entre eles, segundo testemunhas, eram constantes.

Depois de uma discussão ocorrida na noite do crime, o suspeito teria agredido o avô com socos, chutes, mordidas e, em seguida, o esganou, provocando a morte do idoso.

Em seguida, o neto teria lavado o corpo e as roupas do avô, e o colocado sobre a cama, entrando em contato com uma funerária, solicitando o serviço desta, pois seu avô havia morrido.