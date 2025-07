Newton Cardoso Jr. cotado para o Governo de Minas em 2026; prefeito de Capinópolis participou de encontro em Brasília

Foto: Luiz Cervi

Minas Gerais. A corrida pelo comando do Governo de Minas Gerais em 2026 começa a ganhar forma nos bastidores da política mineira. Na última quarta-feira (16Jul25), lideranças do MDB de Minas estiveram em Brasília (DF) para uma reunião estratégica com o presidente nacional do partido, Baleia Rossi.

O destaque do encontro foi a crescente possibilidade de o deputado federal Newton Cardoso Júnior disputar o governo do estado.

Atual presidente estadual do MDB, Newton Cardoso Jr. é visto como um nome com viabilidade para encabeçar uma chapa majoritária. A eventual candidatura também teria o objetivo de fortalecer a legenda em regiões estratégicas, como a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), além de atrair prefeitos e ampliar a base do partido no interior.

Entre os participantes do encontro, estava o prefeito de Capinópolis, Luciano Belchior, que tem se destacado no Triângulo Mineiro como uma das novas lideranças políticas do MDB. Sua presença reforça a articulação do partido com gestores municipais, peça-chave para a construção de um projeto sólido rumo a 2026. Newton Cardoso Jr. esteve na abertura oficial da 30ª Expocap de Capinópolis em junho.

Além de Newton Jr. e Belchior, participaram da conversa o presidente da Assembleia Legislativa de Minas, Tadeu Martins Leite (Tadeuzinho), o ex-presidente da Câmara Municipal de BH, Gabriel Azevedo, e o deputado estadual João Magalhães. O encontro ainda serviu para discutir alianças e cenários alternativos, como uma eventual candidatura de Newton ao Senado Federal — possibilidade que segue em análise.

Baleia Rossi também aproveitou para intensificar as investidas sobre Tadeuzinho, visto como “o noivo mais cobiçado do estado”, dada a sua força política e o interesse de outras siglas, como o Novo, Republicanos e PSD, em tê-lo como vice em chapas majoritárias.