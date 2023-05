Nova agiotagem: Procon fecha empresas que faziam empréstimos ilegais

Duas empresas que faziam empréstimos de maneira irregular foram multadas e fechadas pelo Procon de Uberlândia nessa quinta-feira (11/5). Equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Polícia Civil e Secretaria de Estado da Fazenda participaram da ação na cidade do Triângulo Mineiro.

As empresas não tinham autorização do Banco Central para realização de empréstimos e, segundo o Procon, os juros envolvidos nas transações eram muito acima do permitido legalmente.

Homem é preso por agiotagem contra idosos e pessoas com deficiência em MG Na chamada “nova agiotagem” é feito um empréstimo pessoal com a garantia de pagamento na modalidade cartão de crédito. Por isso os juros são abusivos. Há ainda a cobrança de taxas não regulamentadas. Foram apreendidos documentos e máquinas de cartão de crédito nas empresas.

De acordo ainda com o Procon, as empresas não davam detalhes da negociação, inclusive suprimindo a alíquota dos juros.

As investigações chegaram às empresas a partir de anúncios feitos em cartazes cm oferecimento de crédito, mas sem identificação.