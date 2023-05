Nova usina de energia fotovoltaica é inaugurada em Minas

O município de Carmo da Cachoeira, localizado no Sul de Minas, foi palco, na última terça-feira (16/5), do lançamento de uma nova usina de energia fotovoltaica. A iniciativa partiu da Cooperativa de Transportadores Autônomos de Cargas e Passageiros (Coopmetro) e tem como objetivo promover a autossuficiência energética e a redução da pegada de carbono.

A usina fotovoltaica é fruto de uma parceria entre a Coopmetro e o Sistema Ocemg (Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais), por meio do programa Minas Coop Energia. Utilizando tecnologias avançadas, a usina converterá a luz solar em energia elétrica renovável e limpa e possui uma vida útil de 30 anos.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, representantes do Sistema Ocemg, membros da comunidade e colaboradores da Coopmetro. Durante o evento, foi ressaltada a importância dessa iniciativa para o desenvolvimento sustentável e para a preservação do meio ambiente no município.