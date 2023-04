Novas sirenes são ativadas pela Vale em Nova Lima e Itabirito

A Vale fez a ativação de novas sirenes de emergência nas cidades de Nova Lima e Itabirito, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (19/4). Essa ação contou com o apoio das Defesas Civis desses municípios e os novos dispositivos de alerta integram o sistema de alarme das barragens Maravilhas I, III, Capitão do Mato, Peneirinha e Dique B, do Complexo Vargem Grande.

A empresa informou que esse primeiro acionamento dos dispositivos é feito com o som real de emergência para atestar o seu funcionamento e verificar o alcance das ondas sonoras emitidas. O objetivo da instalação das sirenes, de acordo com a companhia, é aumentar a cobertura acústica nas cidades. Ainda foi ressaltado no comunicado que não é necessária nenhuma ação da comunidade, que poderá manter sua rotina normalmente.

Os dispositivos de alerta emitiram ondas sonoras que atingiram as áreas internas das barragens, os condomínios Estância Alpina, Vale dos Pinhais, Estâncias Estoril, Miguelão e na região da Água Limpa, além de fazendas próximas às estruturas. O informe da Vale ressalta que não houve alteração na condição de segurança das barragens.

Essa atividade de instalação e ativação de novas sirenes faz parte do Plano de Ação Emergência para Barragens de Mineração (PAEBM) e a empresa alega que as estruturas passam por inspeções rotineiras de campo e são monitoradas permanentemente por uma série de instrumentos e pelo Centro do Monitoramento Geotécnico (CMG).

