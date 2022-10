Novena da Padroeira começa hoje no Santuário de Aparecida

Começou hoje (3) no Santuário Nacional de Aparecida, no interior paulista, a Novena da Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, celebrada em 12 de outubro. As atividades voltam a receber o público sem as restrições impostas durante a pandemia de covid-19. A tradicional oração será realizada de 3 a 11 de outubro, às 15h e às 19h, no altar central da basílica. Neste ano, a Novena tem como tema Com Maria, caminhar juntos para construir uma Igreja Missionária.

A expectativa é que, com o fim das restrições, aumente o número de romeiros que vão caminhando em peregrinação até o Santuário Nacional de Aparecida, na cidade de Aparecida. A expectativa é que o movimento seja até 60% maior do que em 2021, chegando a 60 mil peregrinos.

A programação, nos dias que antecedem a festa, prevê missas e novenas em diversos horários, com celebrações feitas por arcebispos convidados de outras cidades e estados. Durante os 9 dias, os devotos que participam presencialmente são convidados a realizar um gesto concreto, com a doação de alimentos, materiais de limpeza e higiene pessoal. Os itens arrecadados serão destinados a instituições beneficentes de Aparecida e região.