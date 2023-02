Novo arcebispo de Montes Claros toma posse neste domingo

Neste domingo (19/2), será empossado o novo arcebispo metropolitano de Montes Claros ( Norte de Minas ), dom José de Souza Campos. A cerimônia de posse está marcada para as 18h, na Catedral Metropolitana da cidade.

Natural de Itaúna, no Centro-Oeste do estado, dom José de Souza Campos, de 55 anos, será o nono bispo (e o quarto arcebispo) a comandar a Arquidiocese da cidade-polo do Norte de Minas (413,4 mil habitantes), que foi criada em 1910 pelo Papa Pio X, com abrangência de 69 paróquias e 40 municípios.

Nomeado pelo Papa Francisco em 14 de dezembro de 2022, o novo arcebispo assume após um período de vacância da Arquidiocese de Montes Claros de mais de um ano, iniciado em 9 de dezembro de 1921. Naquela data, seu antecessor, dom João Justino de Medeiros Silva, foi nomeado arcebispo de Goiânia.

Durante a sede vacante (”vacância episcopal”), a Arquidioce da cidade-polo do Norte de Minas teve como administrador o monsenhor Silvestre José de Melo. Ele foi eleito pelo “colégio de consultores” das paróquias em 18 de fevereiro de 2021. Portanto, neste sábado (18/1), completa exatamente um ano no cargo.

Conforme informou a assessoria da Arquidiocese de Montes Claros, para a cerimônia de posse do novo arcebispo, além de autoridades, bispos, padres e outros integrantes do Clero, estão previstas as presenças do secretário-geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Joel Portella Amado; e do secretário-executivo de campanhas da entidade máxima da Igreja Católica no Brasil, padre Samuel Batista.

Quem é Dom José Carlos

Dom José Carlos Souza Campos nasceu em Itaúna, no Centro-Oeste de Minas Gerais, em 3 de janeiro de 1968. Em 1983, entrou para o Seminário Diocesano, em Divinópolis. Morou em cidades como Pará de Minas, no seminário, em 1984 e 1985, e Belo Horizonte , onde cursou filosofia e teologia.

Durante boa parte de sua vida, exerceu o magistério. José Carlos foi professor em Belo Horizonte e Pará de Minas. Trabalhou no Colégio Berlaar Sagrado Coração de Maria, como professor de língua portuguesa. Lecionou filosofia e espanhol no Seminário São José. Foi professor de filosofia da religião, antropologia filosófica e outras disciplinas nas escolas da região.

No dia 26 de fevereiro de 2014, foi nomeado pelo papa Francisco como bispo da Diocese de Divinópolis, e no dia 25 de maio do mesmo ano foi ordenado bispo e tomou posse na Diocese. Em 14 de dezembro de 2022, foi nomeado pelo papa Francisco como arcebispo da Arquidiocese de Montes Claros.

A história da arquidiocese

A Diocese de Montes Claros foi instituída no dia 10 de dezembro de 1910 pela Bula Postulat Sane do Papa Pio X. Foi elevada à Arquidiocese e Sede Metropolitana, em 25 de abril de 2001, pelo Papa João Paulo II, pela Bula Maiori Christifidelium.

Bispos e arcebispos de Montes Claros

O primeiro bispo de Montes Claros, dom João Antônio Pimenta (1911 – 1943)

Dom Aristides de Araújo Porto (1943 – 1947)

Dom Antônio de Almeida Morais Júnior (1948 – 1951)

Dom Luis Vitor Sartori (1952 – 1956)

Dom José Alves Trindade (1956 – 1988)

Dom Geraldo Majela de Castro (1988 – 2007) – foi também o primeiro arcebispo da cidade, com elevação da Diocese para Arquidioce, em 25 de abril de 2001 pelo Papa João Paulo II

Dom José Alberto Moura (2007 – 2018)

Dom João Justino de Medeiros Silva (2018 – 2021)

José Carlos Souza Campos, nomeado em 14 de dezembro de 2022, toma posse em 19 de fevereiro de 2023