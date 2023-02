‘Novo Cangaço’: polícia mata um suspeito e procura outros três em Minas

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com o apoio de uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e do helicóptero Pégasus, faz buscas em uma área de mata, perto da sede do município de Águas Formosas (de 18,4 mil habitantes), no Vale do Mucuri, na tentativa de prender integrantes de um bando armado. Conforme a PM, os suspeitos planejavam atacar e roubar uma agência bancária na cidade, em uma ação conhecida como “novo cangaço”.

De acordo com informações da Polícia Militar, a quadrilha, que foi descoberta na tarde de quinta-feira (23/2), quando se preparava para o ataque à instituição bancária, era formada por seis integrantes. Dois deles foram presos. Um outro foi morto numa troca de tiros com a polícia. Três suspeitos continuam sendo procurados.

A corporação informou que, na tarde de quinta-feira, quando investigavam denúncia de tráfico de drogas nas proximidades de Águas Formosas, os militares encontraram os seis homens, com alguns deles usando coletes balísticos e armas de grosso calibre.

Leia: 'Novo cangaço': o que são os assaltos que aterrorizam cidades do interior?

Dois suspeitos, com idades de 23 e 17 anos, respectivamente, foram presos. Quatro homens armados fugiram pela mata.

Conforme a PM, um dos presos relatou que o grupo estava acampado no local e que planejava um ataque a uma agência bancária em Águas Formosas. O alvo inicial seria o Banco Bradesco, situado no Centro da cidade, que possui outras agência bancárias.

Leia: 'Novo Cangaço': PF vai intimar novamente policiais envolvidos na operação

Durante a ação, os militares apreenderam carregadores e vasta quantidade de munições de fuzil.

Com o apoio do helicóptero Pégasus, os quatro integrantes do bando foram cercados numa mata, perto do Bairro Bela Vista. De acordo com a Polícia Militar, os infratores abriram fogo contra os militares, que revidaram. Um dos suspeitos foi atingido e morreu. Com ele, foi encontrado um revólver 38.

Os outros três homens se embrenharam no mato e continuam sendo procurados.