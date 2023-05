Novos semáforos no Belvedere são alvo de reclamações de motoristas

Recentemente, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) instalou dois novos semáforos na BR-356 e MG-030, no Belvedere, Região Centro-Sul da capital mineira, com o objetivo de melhorar o fluxo de veículos na região, mas os equipamentos têm causado um mal estar aos motoristas que passam diariamente nas pistas.

O primeiro semáforo foi instalado há menos de dois meses, no dia 7 de março, na alça de acesso da BR-356 a MG-030. O outro foi colocado no final do ano passado, perto da rotatória do BH Shopping. E ainda há um terceiro, próximo ao Shopping Center Serena Mall. Ele surgiu há mais tempo, mas ainda é motivo de reclamação de motoristas que passam no local diariamente.

Pontilhão

Mesmo com apenas dois meses de instalação, o semáforo que fica embaixo do pontilhão, onde está a linha férrea que divide BH e Nova Lima, é o de maior reclamação.

No local foram instalados dois novos semáforos, um para o trânsito de quem vem do BH Shopping para a Avenida Oscar Niemeyer, popularmente chamada de 6 Pistas.

O outro foi instalado na alça de acesso para quem está na BR-356 indo para a MG-030, sentido Nova Lima. Eles funcionam de maneira alternada, quando um fecha, o outro abre.

Sandro Barnabé passa diariamente na região e reclama muito dos recentes semáforos instalados, expondo que a fila de carros aumentou bastante depois do surgimento deles.

“Antes do semáforo o trânsito como um todo fluía melhor. Agora o problema ocorre o dia todo. Parece que não tem engenheiro de trânsito no planejamento das intervenções”, diz.

Tiago Dias passa na região há mais de anos para trabalhar e compartilha da mesma reclamação. “Ao menos tinha mais dinâmica no trânsito, por exemplo, lá só tinha a parada obrigatória, aí colocaram os semáforos e começou a ficar travado o trânsito ali na região, principalmente nos horários de mais movimento”, declara.

Trevo BH Shopping

Outro semáforo que tem sido motivo de estresse para os motoristas, é o que fica no trevo do BH Shopping. De acordo com Sandro, ele foi instalado no final do ano passado. O condutor reclama que a fila de carros chega até a um posto de gasolina que está a mais de 5 km do trevo.

“O semáforo na BR-356, no trevo do BH Shopping, aumentou bastante o tempo de travessia. Agora é mais negócio descer por dentro do Belvedere e pegar a Nossa Senhora do Carmo, no Morro do Papagaio, mesmo com a rua Haiti parada”, diz Barnabé.

Serena Mall

O semáforo do Serena Mall é o mais antigo, ele já tem 4 anos de instalação, e mesmo assim também é alvo das reclamações. Barnabé afirma que por algum tempo o equipamento teve um problema elétrico, e quando voltou a funcionar, passou a congestionar o trânsito.

Ele comenta que o semáforo, na MG-030, em frente ao Shopping center Serena Mall, funcionava melhor antes do problema técnico, e agora ele está com um tempo de travessia de pedestre desregulado.

“Ele fecha a MG-030 para deixar [o trânsito do] shopping sair, mas nesse horário o shopping está fechado. Então ele para a rodovia para ninguém atravessar. Não tem nenhum estudo de impacto no trânsito”, reclama Sandro.

Segundo ele, o semáforo funciona 24 horas por dia com o tempo de abertura igual, mesmo com o shopping fechado. Por causa disso, no horário entre 7h e 8h, durante a entrada dos alunos do Colégio Santo Agostinho, a quantidade de veículos aumenta muito e o engarrafamento vai até o trevo do Vale dos Cristais, criando um congestionamento de quase 3 km.

“Cerca de 3600 alunos começam a aula nesse horário. Além disso, uma quantidade enorme de pessoas está indo de Nova lima para BH. Mudei minha rotina para evitar esses horários de rush, mas de vez em quando não tem jeito", diz Sandro.

Efeito Zíper

jornalista Boris Feldman, editor do site de veículos Vrum , também passa na região e reclama do tráfego, explicando o que é o efeito zíper, um conceito de trânsito que aponta o real problema presente no semáforos do Belvedere ao seu ver.

“Como você fecha um zíper? Como um zíper fecha os dois lados de uma calça? Vai entrando um, depois o outro, cada hora entra um em sequência. Agora pensa isso em duas ruas com confluências, mesma coisa, os carros vão se ajeitando, passa um de lá, depois passa outro de cá, eles vão caminhando. Agora se tem um sinal, para todo mundo de um lado, e às vezes não tem ninguém do outro, para que isso?".

Boris diz que uma das soluções ideais é deixar o trânsito fluir naturalmente, sem semáforo algum, e aponta outro caminho a longo prazo. “Ali a solução é fazer obra, fazer mais viadutos. Se não tem dinheiro, tem que ter inteligência e criatividade”, elucida.

Sandro Barnabé pede que os responsáveis pelos semáforos estudem uma maneira de melhorar o trânsito na região. “Esse é o sentimento de quem usa a MG-030 todo dia. Os 3 semáforos pioraram o trânsito”, finaliza.

PBH

“A Prefeitura de Belo Horizonte informa que o semáforo foi instalado na alça viária que liga a BR 356 à estrada de Nova Lima (MG 030), no dia 7 de março. O objetivo do equipamento é organizar o fluxo de veículos e dar segurança aos pedestres, que não tinham oportunidade de travessia no local, principalmente nos horários de pico.

A sinalização oferece mais segurança também para que os motoristas que estejam trafegando na BR 356, sentido Rio de Janeiro /Belo Horizonte, possam acessar a MG-030, em direção a Nova Lima, por meio desta alça. Agentes da BHTrans estão monitorando a região e realizando ajustes nos tempos semafóricos para garantir a fluidez do trânsito”.

Prefeitura de Nova Lima

“Sobre o semáforo localizado na MG-030, próximo ao Vale do Sereno, a Prefeitura de Nova Lima informa que ele foi instalado há mais de 4 anos. Sua função é permitir o retorno na altura do trecho, evitando sobrecarga na MG-030 (sem ele os usuários teriam que descer até o Colégio Santo Agostinho, que seria o retorno mais próximo”.

*Estagiário sob supervisão do editor Benny Cohen