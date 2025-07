‘O PIX é nosso, my friend’, posta conta do governo Lula em resposta a Donald Trump

Postagem feita pelo governo Lula nas redes sociais — Foto: Reprodução/X



O perfil oficial do governo Lula (PT) nas redes sociais publicou, nesta quarta-feira (16), uma imagem com os dizeres “O PIX é nosso, my friend [meu amigo]”, em uma clara resposta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A publicação faz referência à investigação aberta pelo Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR) contra o sistema de pagamentos instantâneos brasileiro.

O card foi acompanhado da mensagem:

“O PIX é do Brasil e dos brasileiros! Parece que nosso PIX vem causando um ciúme danado lá fora, viu? Tem até carta reclamando da existência do nosso sistema Seguro, Sigiloso e Sem taxas.”

A investigação foi anunciada pelo USTR nesta terça-feira (15), a pedido de Trump. Embora o documento não nomear diretamente o PIX, ele aponta para práticas que favorecem “serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo”, o que inclui, indiretamente, o sistema brasileiro.

“O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico”, afirma o texto oficial da investigação, sugerindo que o modelo brasileiro pode afetar a competitividade de empresas americanas que atuam no setor financeiro digital.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, reagiu com firmeza à iniciativa.

— O PIX é um sucesso. O que precisa ser resolvido são as tarifas que se cobram nos Estados Unidos — rebateu Alckmin.

Criado pelo Banco Central do Brasil e lançado em 2020, o PIX se consolidou como uma das ferramentas de pagamento mais populares do país, por sua praticidade, gratuidade e velocidade nas transações. O modelo também passou a ser observado com atenção por autoridades e instituições financeiras ao redor do mundo.