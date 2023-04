Ônibus colide com unidade da Polícia Militar em Nova União

Um ônibus da viação Saritur colidiu, nesta terça-feira (04/04), no início da tarde, com uma unidade da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em Nova União, município da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo relatos de passageiros do transporte público, o motorista teria passado mal e perdido o controle da direção. O depoimento foi reforçado por policiais que estavam no local no momento da ocorrência.

O Corpo de Bombeiros Militar de Nova União realizou o resgate das vítimas. O motorista estava preso às ferragens e outras duas vítimas foram retiradas pela janela frontal do ônibus, que quebrou com o impacto da batida.

Dois passageiros foram conduzidos ao posto médico da cidade sem lesões aparentes, bem como o motorista — a causa da indisposição não foi esclarecida.