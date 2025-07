Ônibus das bandas Bonde do Forró e Djavú é destruído por incêndio em MG

Imagens mostram veículo durante e depois do incêndio — Foto: Instagram/Reprodução

São João Evangelista (MG) — 26.jul.25 – Um incêndio de grandes proporções destruiu o ônibus que transportava integrantes das bandas Bonde do Forró e Djavú, na tarde deste sábado (26), no km 238 da BR-120, entre as cidades de São João Evangelista e São Pedro do Suaçuí, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Felizmente, ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma das rodas do veículo no momento em que os ocupantes tinham descido para fazer uma refeição. Rapidamente, as chamas se alastraram e tomaram conta do ônibus.

O combate ao incêndio durou cerca de 50 minutos e mobilizou quatro bombeiros, que utilizaram 5 mil litros de água para conter as chamas. Durante a operação, o trânsito na rodovia foi totalmente interditado. Com o calor intenso, equipamentos de um restaurante próximo, como ventilador, toldo e uma tenda, também foram danificados.

Nas redes sociais, os artistas lamentaram o ocorrido e compartilharam vídeos e imagens do veículo em chamas. “Infelizmente nosso ônibus pegou fogo. Estamos tentando apurar a causa do incêndio”, informou a banda Bonde do Forró.

Apesar do susto e das perdas materiais, todos os ocupantes saíram ilesos.

