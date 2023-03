Ônibus de turismo fica destruído em incêndio no Norte de Minas

Um ônibus de turismo pegou fogo na manhã desta quarta-feira (22/3) no Bairro Recanto das Araças, em Montes Claros, no Norte de Minas.O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 5h30 para controlar as chamas.

Leia também: Incêndio destrói galpão de açaí no Norte de Minas

O ônibus saiu de Alagoas com destino a São Paulo. Segundo o motorista, o fogo começou nas rodas traseiras do ônibus e rapidamente se espalhou por toda a estrutura do veículo.

Ao todo, 38 pessoas estavam no ônibus no momento do incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Os militares controlaram o incêndio, que também atingiu vegetação às margens da rodovia. O veículo ficou destruído.