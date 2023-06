Ônibus desgovernado bate em 12 veículos em Diamantina

Sete pessoas tiveram que ser socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros depois que um ônibus colidiu com 12 veículos na avenida Largo São João, em Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, no início da noite desta segunda-feira (5/6).

Informações preliminares dão conta que o veículo, que saiu de Araçuaí, na mesma região, com destino a São José do Rio Preto, em São Paulo, teria perdido o freio na descida da via.

Apesar do susto e da quantidade de veículos envolvidos, não há registro de vítimas com ferimentos graves ou óbitos. Quatro pessoas foram atendidas pelo Samu, e três, pelos Bombeiros; elas foram encaminhadas para unidades de saúde da cidade.